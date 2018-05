Robert Fico nominato all’unanimità capogruppo di Smer-SD in Parlamento

L’ex premier Robert Fico e leader dei socialdemocratici di Smer-SD è stato eletto all’unanimità capogruppo parlamentare del partito in una riunione che si è tenuta martedì in località Casta-Papiernicka, non lontano da Bratislava. Fico va così a sostituire Martin Glvac, che è comunque rimasto vice presidente del Parlamento e che diventa vice capogruppo (al posto di Dusan Jarjabek) insieme ai deputati Smer-SD Miroslav Ciz e Tibor Glenda.

Fico ha detto che dalla nuova posizione potrà avere «un migliore coordinamento politico del funzionamento del partito e dei gruppi ministeriale e parlamentare». Inoltre, con la nuova funzione Fico crede che assisterà alle riunioni dei deputati, dei ministri e dei segretari di Stato, «portando molte buone idee». Robert Fico si propone anche di aiutare chi all’interno del partito viene fuori con una idea di proposta legislativa, per orientarla verso gli ideali socialdemocratici e di sinistra del partito, che lui vorrebbe indirizzare «più a sinistra».

(Red)

Foto nrsr.sk