Avanzo commerciale con l’estero in aumento a marzo a 515 milioni

Nel mese di marzo il commercio estero della Slovacchia ha prodotto un attivo di 515 milioni di euro, 278 milioni in più dello scorso anno, con esportazioni totali per 6,8 miliardi di euro (-1,3%) e importazioni per 6,4 miliardi (-5,5%), scondo l’annuncio fatto oggi dall’Ufficio di Statistica slovacco. Nel periodo gennaio-marzo, l’export è cresciuto del 3% su base annua a 19 miliardi contro importazioni in aumento del 3,5% a 18,3 miliardi. Nel primo trimestre 2018 la Slovacchia ha registrato un avanzo commerciale pari a 735 milioni di euro, 59 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Mentre l’export verso i paesi dell’UE è aumentato nei primi tre mesi dell’anno del 4,4% su base annua (arrivando così a rappresentare l’86,6% del totale), quello verso i paesi extra UE si è ridotto del 5%. Le importazioni sono cresciute particolarmente in direzione dei paesi non UE, con una variazione dell’8,6% fino a costituire il 34,1% delle importazioni complessive, mentre l’import dai paesi UE, che tuttora vale il 65,9% del totale, ha visto una crescita dell’1,1% su base annua.

Tra le merci di maggiore scambio con l’estero, l’Ufficio di Statistica indica i macchinari e i mezzi di trasporto, che insieme costituiscono il 48% di tutte le esportazioni e il 60,1% delle importazioni nei primi tre mesi di quest’anno.

I risultati del commercio estero di marzo hanno sopreso diversi analisti economici, come che ne sentiti alcuni. L’economista Lubomir Korsnak di UniCredit Bank nota che si è fermato il trend in calo degli ultimi mesi del surplus commerciale, e nonostante due giorni lavorativi in meno rispetto allo scorso anno e l’imminenza della Pasqua (il 1° aprile) l’avanzo commerciale cumulato a 12 mesi è cresciuto dal 3,1 al 3,4% del PIL nel mese di marzo.

