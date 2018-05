Effetto Trump sui giovani arabi: per il 57% adesso l’America è un nemico

In due anni l’opinione dei giovani arabi sull’America si è rovesciata e ora il 57 per cento la considera come un avversario, mentre soltanto il 35 per cento la vede come un alleato. Nel 2016 le percentuali erano invertite, con il 63 per cento dei giovani fra 18 e 24 anni che consideravano gli Stati Uniti “alleati” e il 32 per cento nemici.

Il sondaggio della Asda’a Burson-Marsteller è stato condotto fra 3500 ragazzi in 16 Paesi arabi, sia del Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati), che del Nord Africa (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia), che del Levante (Giordania, Iraq, Libano, Territori palestinesi) e Yemen.

Il cambiamento è uno dei più rapidi osservati dal sondaggio Burson-Marsteller, nonostante la presenza degli Stati Uniti nella regione da decenni, e interventi molto impopolari come la guerra in Iraq. L’impatto della presidenza di Donald Trump sembra però avere avuto un impatto più negativo ed è coinciso con una maggiore fiducia nella Russia di Vladimir Putin.

Come “principale alleato” del proprio Paese i giovani arabi preferiscono Emirati, Arabia Saudita, Kuwait, Russia ed Egitto. Gli Stati Uniti sono scesi per la prima volta sotto il quinto posto nella storia del sondaggio. Le percentuali sono quasi identiche fra donne e uomini.

(Giordano Stabile, cc by nc nd)

Foto cc by sa