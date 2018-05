L’Armenia volta pagina, Yerevan ha un nuovo premier

Missione compiuta per Nikol Pashinyan. Il leader della Rivoluzione di Velluto è stato eletto primo ministro dal Parlamento dell’Armenia riunito in seduta straordinaria. Viene così sancito il pieno successo delle rivolte pacifiche iniziate un mese fa a Yerevan per scongiurare il rischio che l’ex presidente Serzh Sargsyan detenesse il potere a vita. Un evento storico per l’Armenia, che comunque secondo gli esperti resterà saldamente nella sfera di influenza del Cremlino.

Decine di migliaia di persone festeggiano in Piazza della Repubblica, nel cuore della capitale. Molti indossano una maglietta bianca come simbolo della loro speranza che con Pashinyan premier si apra una nuova pagina della storia armena. I sostenitori dell’ex giornalista agitano palloncini rossi, blu e arancioni – i colori della bandiera nazionale – ed esultano lanciando in aria palline di neve. A Yerevan ci sono 16 gradi, ma la neve l’hanno portata apposta dalle montagne vicine con un camion per fare festa.

Meno corruzione, meno povertà, elezioni libere: è questo ciò che chiedono i sostenitori di Pashinyan. Ed è per questo che da metà aprile riempiono (e bloccano) le vie delle principali città armene. Il primo risultato, il più importante, lo hanno raggiunto il 23 aprile, quando Serzh Sargsyan è stato costretto a dimettersi da premier appena sei giorni dopo essersi insediato a capo del governo. Sargsyan è stato presidente per un decennio, dal 2008 al 9 aprile di quest’anno. Nel 2015, sapendo che finito il secondo mandato consecutivo da capo dello Stato la Costituzione gli impediva di ricandidarsi, ha indetto un referendum – marcato da irregolarità – per trasferire, a partire da quest’anno, tutta una serie di poteri dal presidente al Parlamento e al primo ministro. Carica che ha poi prontamente riservato a se stesso subito dopo aver lasciato il palazzo presidenziale.

Sargsyan non aveva però fatto i conti con la rabbia popolare, magistralmente sfruttata da Nikol Pashinyan. Il nuovo premier, deputato e leader della coalizione liberale Yelk (‘Esodo’), esattamente una settimana fa si era visto respingere la candidatura a capo del governo. Ma i suoi simpatizzanti hanno reagito bloccando strade, ferrovie e metropolitana, e hanno così spinto il Partito Repubblicano di Sargsyan a fare dietro front e votare oggi per Pashinyan primo ministro pur di favorire una soluzione alla crisi politica. Metodi chiaramente poco ortodossi quelli del leader delle piazze, che però assicura che il suo incarico non durerà molto: tre o sei mesi – spiega il suo portavoce – giusto il tempo di traghettare l’Armenia verso le urne e “organizzare elezioni” parlamentari anticipate che siano “oneste”.

Pashinyan è arrivato alla poltrona di primo ministro seguendo un percorso lungo e irto di difficoltà. Nel 1995 fu espulso dall’università per la sua attività politica. Nel 2004, quando era direttore del giornale Haykakan Zhamanak, la sua auto venne fatta saltare in aria in quello che pare essere stato un tentativo di farlo fuori. Nel 2008 dovette nascondersi per mesi perché accusato di aver istigato le proteste contro l’elezione di Sargsyan alla presidenza in cui morirono dieci persone. Arrestato nel 2009, nel 2010 fu condannato a sette anni di reclusione, ma l’anno dopo tornò in libertà per un’amnistia. Dietro le sbarre Pashinyan c’è tornato poche settimane fa, ma per poco: arrestato il 22 aprile, nel pieno delle proteste e dopo aver chiesto di persona a Sargsyan di dimettersi, è stato scarcerato nel giro di 24 ore.

Il nuovo premier, che in piazza si fa ritrarre con addosso una maglietta mimetica e i suoi detrattori accusano di essere un populista, dovrà ora affrontare altre sfide. Innanzitutto il Parlamento è dominato dai suoi avversari del Partito Repubblicano, che oggi gli hanno concesso solo 11 voti dei 58 a loro disposizione: tanto quanto bastava per superare lo stallo politico e “garantire stabilità al Paese”. Pashinyan è stato eletto primo ministro con 59 voti a favore e 42 contrari. Dal punto di vista geopolitico non dovrebbe cambiare molto. Oggi in Parlamento il leader della Rivoluzione di Velluto ha ribadito “la priorità” dell’alleanza con la Russia, che in Armenia ha due basi militari. Yerevan fa inoltre grande affidamento su Mosca come garante nel conflitto del Nagorno-Karabakh tra armeni e azeri. Non per niente Pashinyan incontrerà molto presto Putin: già il 14 maggio, a Sochi, nell’ambito di un summit dell’Unione economica eurasiatica guidata da Mosca.

(Giuseoppe Agliastro, cc by nc nd)



Foto CC0