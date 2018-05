Soggiorno studio in Friuli Venezia Giulia per i discendenti degli emigrati

GEMONA DEL FRIULI\ aise\ – Si tiene dal 19 luglio al 10 agosto il soggiorno studio aperto ai discendenti di emigrati di origine friulana residenti all’estero. Il corso, realizzato con il contributo dell’Ente Friuli nel Mondo e la deputazione per il laboratorio internazionale della comunicazione, è giunto alla sua 56^ edizione e le domande per partecipare devono essere inviate all’indirizzo info@friulinelmondo.com entro il 18 maggio.

La realizzazione del progetto vede la collaborazione dell’Università Cattolica di Milano, dell’Università degli Studi di Udine, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gemona del Friuli e della Fondazione Friuli.

consiste nella frequentazione di un corso superiore di lingua e cultura italiana, volto ad acquisire una diretta conoscenza della storia, della cultura e della realtà sociale ed economica del Friuli.

Il bando è aperto ai discendenti di emigrati friulani tra i 20 e i 50 anni, che siano studenti, laureati, laureandi in tutti i campi di studio. Se non provvisti di un titolo di studio universitario, gli aspiranti partecipanti dovranno dimostrare di avere esperienza in un dato campo professionale, nonché uno spiccato interesse verso l’Italia e la sua cultura.

