Crisi nel servizio news di RTVS, se ne discute anche in commissione parlamentare

La situazione di tensione con i giornalisti all’interno dell’emittente radiotelevisiva pubblica RTVS è stata al centro del dibattito durante una seduta della commissione parlamentare Cultura e Media si è svolta giovedì, durante la quale è stato ascoltato anche il direttore generale Jaroslav Reznik. Giorni fa un gruppo di giornalisti aveva annunciato sui social networks la decisione del management di RTVS di licenziare diversi di loro, una azione descritta come un tentativo di mettere a tacere le voci critiche verso la più grande azienda media del paese. Bela Bugar, leader del partito membro della coalizione di governo Most-Hid, ha chiesto a Reznik di spiegare la situazione, dicendo che la direzione dell’emittente avrebbe dovuto comunicare meglio i cambiamenti da farsi all’interno della radiotelevisione pubblica, criticando il modo in cui veniva descritta la situazione dai media.

Reznik, che è stato nominato a capo dell’azienda lo scorso anno, dopo diversi anni di direzione dell’agenzia di stampa statale Tasr, ha spiegato che non ci sono state interferenze politiche nel lavoro della Radio e Televisione della Slovacchia (RTVS), e che «non ci saranno mai», Reznik ha affermato che finché lui sarà in questa posizione, «nessun altro potere potrà interferire con il servizio di informazione pubblica di RTVS», e che malgrado quanto si legga sui media, «i notiziari di RTVS funzionano liberamente». La scorsa settimana, RTVS ha licenziato quattro membri esterni del personale dei servizi di informazione, alcuni dei quali lavoravano all’interno dell’emittente pubblica da tre a cinque anni.

L’ex ministro della Cultura Marek Maďarič (Smer-SD), che a suo tempo non aveva appoggiato la candidatura di Reznik, non c’è una buona atmosfera dentro RTVS, una cosa del tutto chiara se 60 redattori «scrivono una lettera aperta». Secondo l’ex ministro, è importante per l’imparzialità del servizio, che i caporedattori delle redazioni non siano persone legate a partiti politici. Il presidente Andrej Kiska ha scritto di recente su Facebook, in relazione al World Press Freedom Day che cade il 3 maggio, che riteneva molto preoccupante la situazione nell’emittente pubblica, e che è inaccettabile la presunta censura e il licenziamento immotivato dei giornalisti in RTVS.

Sempre giovedì, rappresentanti della cultura slovacca si sono riuniti davanti all’ufficio di governo, esprimendo sostegno ai giornalisti di RTVS e spiegando che l’opera discreta e silenziosa di censura in atto nella radiotelevisione di Stato è molto pericolosa. Anche la Facoltà di Lettere dell’Università Comenius di Bratislava, dove si «formano da sessant’anni i futuri giornalisti», ha espresso preoccupazione con una dichiarazione in cui esprime il convincimento che «sarebbe vantaggioso per tutti continuare il lavoro che ha reso i notiziari di RTVS il servizio di informazione più affidabile in Slovacchia».

Durante la manifestazione “Per un Slovacchia dignitosa” che si è svolta venerdì a Bratislava, migliaia di persone hanno espresso solidarietà ai giornalisti di RTVS, facendo partire la marcia dalla piramide rovesciata che è sede della Radio Slovacca.

Della questione si è occupata la puntata di domenica del programma V politike del canale tv TA3. Il sottosegretario al ministero della Cultura Konrad Rigo (Most-Hid) ha detto in una intervista che alla base del problema c’è uno stile più “dirigista” di Reznik dopo una gestione più ‘liberale’ e aperta di Vaclav Mika, l’ex direttore che proveniva da un canale televisivo privato. D’altro canto, il vice capo della commissione Media e Cultura, Karol Farkasovsky di SNS, ex caporedattore della Radio Slovacca, ha detto che alcune decisioni potrebbero non essere state gestito nel modo giusto, ma è eccessivo «definire Reznik incompetente, perché ha esperienza pratica. Però è necessario dargli spazio per comunicare il suo progetto e trovare le persone giuste per realizzarlo». La parlamentare del partito di opposizione Natalia Blahova (Libertà e solidarietà / SaS) chide le dimissioni di Reznik, e ha espresso preoccupazione per la perdita di credibilità delle emittenti radio e tv di RTVS, oltre che la sua natura di servizio pubblico. Simili critiche sono arrivate anche dalla deputata indipendente Viera Dubacova, che ha ricordato come la crisi in RTVS sia il risultato di otto mesi di gestione di Reznik, un problema che è necessario affrontare subito per salvare l’affidabilità e imparzialità dei notiziari pubblici.

(Red)

Foto tablet.tv