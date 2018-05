Vranov nad Topľou, Pellegrini: 850 posti di lavoro creati grazie al piano d’azione

La scorsa settimana il consiglio dei ministri si è trasferito nella Slovacchia orientale, dove tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio ha tenuto due sedute straordinarie nei distretti a basso tasso di sviluppo di Vranov nad Topľou e Trebišov, nelle regioni di Prešov e Košice, nell’ambito dei piani studiati dal governo per migliorare le condizioni locali del mercato del lavoro e degli investimenti. In entrambi i casi, oltre ai componenti del governo hanno partecipato all’incontro diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui i governatori e i sindaci e altri alti funzionari dello Stato e degli enti locali.

Nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione tenuta presso la Casa della cultura di Vranov nad Topľou, il premier Peter Pellegrini ha rimarcato come il piano d’azione deciso dal governo nell’agosto 2016 abbia creato nel distretto oltre 850 nuovi posti di lavoro, e nel frattempo la disoccupazione è scesa in questo periodo di quasi un quarto, passando dal 17,80% di fine 2015 al 13,62% del marzo 2018. Il piano d’azione quadriennale, che gode di un pacchetto di risorse pari a 130 milioni di euro, di cui 55 milioni dai fondi strutturali e di investimento della UE, dovrebbe favorire entro il 2020 la creazione di un totale di 2.545 posizioni lavorative.

Il governo ha stanziato in questa occasione un ulteriore milione di euro per nuovi progetti di comuni, associazioni e parrocchie che operano nell’area, allo scopo di ristrutturare edifici, strutture scolastiche, complessi culturali, fermate del trasporto pubblico e illuminazione stradale.

Il piano governativo per Vranov include 23 misure specifiche per il sostegno allo sviluppo a livello distrettuale, la valorizzazione delle risorse umane, la promozione dell’economia regionale e locale, lo sviluppo dei trasporti, delle infrastrutture sociali e il miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità dei servizi, anche in ambito turistico.

Uno dei settori che più hanno interessato l’opera del governo in questa regione, ha detto il premier, è l’infrastruttura stradale, su cui sono stati raggiunti un numero significativo di obiettivi. Una questione aperta è la tangenziale cittadina, che potrebbe essere realizzata con il rifacimento dell’attuale oppure con un nuovo progetto di grande tangenziale, preferito dalla città e dai suoi abitanti. Pellegrini ha detto che la cosa sarà discussa tra il governo e l’Amministrazione stradale slovacca (SSC) nell’ambito degli investimenti prioritari per il prossimo periodo.

Dei 55 milioni di fondi dell’UE, al momento sono stati firmati contratti per 37 milioni secondo il primo ministro, in progetti nei settori agricoltura, istruzione e fabbisogno energetico per gli edifici.

Parlando di differenze regionali, peraltro in un momento in cui è a rischio il finanziamento della politica di coesione a livello europeo, Pellegrini ha anche annunciato la proposta di spostare l’intera questione a un costituendo consiglio di governo per le regioni meno sviluppate, che secondo lui dovrebbe essere diretto dal vice premier per Investimenti e Digitalizzazione Richard Rasi (Smer-SD), che è pure sindaco di Košice. Fino ad oggi il livellamento delle differenze regionali all’interno della Slovacchia era affidato al plenipotenziario del governo per i distretti meno sviluppati, ma Pellegrini crede sia necessario che l’importanza del tema meriti di godere di poteri a livello di vice presidenza del consiglio.

(La Redazione)

Foto cc by sa