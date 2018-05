Il 23 maggio la fiera della cooperazione Slovak Matchmaking Fair Nitra 2018

L’Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo commerciale SARIO organizza alla fiera slovacca della cooperazione Slovak Matchmaking Fair NITRA 2018, che si terrà il 23 maggio presso il complesso Agrokomplex a Nitra, uno degli eventi ufficiali della 25a Fiera internazionale della metalmeccanica di Nitra. Le imprese slovacche e straniere potranno godere di incontri bilaterali allo scopo di creare nuovi rapporti commerciali per le proprie attività industriali e commerciali. In particolare, spiega SARIO, l’evento si rivolge a organizzazioni e aziende che offrono o cercano nuove tecnologie, strumenti innovativi e soluzioni moderne per i loro prodotti, servizi, processi di sviluppo e produzione e attività commerciali nel campo dell’industria meccanica ed elettromeccanica.

Nella mattinata, con l’apertura dell’evento si svolgerà una conferenza sui temi “L’industria automobilistica e la mobilità del futuro” e “La mobilità elettrica e il suo impatto sui trasporti e sull’industria” con la partecipazione di esperti, manager delle industrie innovative del settore e rappresentanti delle istituzioni interessate. Più tardi si terrà un workshop e nel pomeriggio ci saranno gli incontri tra aziende già pianificati per valutare potenziali cooperazioni.

L’iscrizione costa 60 euro, la registrazione è possibile fino all’11 maggio 2018.

Quando: mercoledì 23 maggio 2018

Dove: Padiglione K, Agrokomplex Nitra

Foto: sario.sk