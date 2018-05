Investimenti esteri in Slovacchia e nuovi posti di lavoro (1/2)

La società di consulenza Cushman & Wakefield conferma l’importanza strategica degli investimenti stranieri nei parchi logistici slovacchi. Un investimento record è stato l’acquisizione nel settembre 2017 del più grande parco logistico dell’Europa centrale e orientale, Prologis Park Galanta-Gáň, da parte di CNIC Corporation Ltd., società di proprietà del governo cinese. Il Prologis Park Galanta-Gáň comprende 240.000 metri quadrati di spazio logistico di classe A in quattro strutture. Situato vicino all’autostrada E571, è caratterizzato da un’eccellente posizione strategica, un facile accesso a Bratislava tramite l’autostrada D1 e buoni collegamenti stradali con l’Austria, l’Ungheria e la Repubblica Ceca. Ha inoltre una buona rete di infrastrutture, una forza lavoro altamente qualificata e oltre 40 parchi logistici industriali, stoccaggio e logistica nelle vicinanze.

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia investirà 26 milioni di euro nella città di Lužianky, vicino a Nitra, per la costruzione di un laminatoio con sei linee di produzione. L’impianto sarà costruito in due fasi con una capacità totale di 255.500 tonnellate all’anno di laminati piatti in acciaio e alluminio. I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2019, mentre la produzione dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2020.

Il gruppo automobilistico tedesco SAM Automotive prevede di costruire un nuovo stabilimento di 30.000 metri quadri a Veľký Krtíš, nella regione Banská Bystrica, e di creare gradualmente più di 800 posti di lavoro. Il gruppo, composto da tre aziende manifatturiere in Germania e una in Messico, è fornitore globale di componenti esterni in alluminio per i principali produttori automobilistici. La posizione strategica in Slovacchia è stata scelta per aumentare la capacità produttiva, la competitività e l’accesso ai partner commerciali, principalmente Volkswagen Slovakia, Audi e Mercedes Benz Hungary. La piena capacità produttiva è prevista all’inizio del 2023.

(Fonte )

Foto TheDigitalWay/CC0