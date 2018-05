14 anni fa la Slovacchia entrava nell’UE. Pellegrini: garanzia di sviluppo e sicurezza

«Non riusciamo nemmeno a credere che siano passati 14 anni da quando siamo entrati solennemente in una comunità unica chiamata Unione Europea. Una inclusione a pieno titolo tra i paesi di maggior successo al mondo che indubbiamente ci ha aiutato in molti settori specifici. Niente al mondo è perfetto e la cooperazione europea è sicuramente qualcosa da migliorare, ma è la nostra unica alternativa di politica estera per garantire nel lungo periodo [al nostro Paese] sviluppo, sicurezza e un posto al tavolo con i migliori». Così ha commentato ieri il primo ministro Peter Pellegrini sul suo profilo Facebook l’anniversario dell’adesione della Repubblica Slovacca all’UE il 1° maggio 2004.

Mentre il capo dell’Ufficio di rappresentanza della Commissione europea in Slovacchia, Ladislav Miko, ha ricordato che i benefici derivanti dall’adesione della Slovacchia all’Unione europea «hanno influito su tutti gli slovacchi», grazie ai principali vantaggi dell’essere membri dell’Europa unita come i miglioramenti visibili nella politica ambientale, nella maggiore protezione dei consumatori e rispetto ai doppi standard nella qualità dei prodotti alimentari e non, e grazie ai fondi strutturali europei. Senza dimenticare, ha continuato, la valuta unica, il mercato unico e la libera circolazione dei lavoratori e delle merci. «Negli ultimi 14 anni, l’UE è diventata gradualmente una parte concreta della nostra vita: ognuno di noi ha sicuramente goduto dei benefici positivi dell’adesione, forse anche senza rendersene conto» ha affermato Miko secondo Tasr.

Il deputato europeo Igor Stefanec ha detto che quel momento è stata «una pietra miliare storica» per il paese e «i risultati parlano chiaro: negli ultimi 14 anni la Slovacchia ha registrato progressi senza precedenti in tutti gli indicatori: l’Unione europea è per noi uno spazio naturale, civile, culturale, economico e politico, e l’attuale dibattito sul suo futuro e sul suo funzionamento dimostra che si tratta di un progetto dinamico e vitale e che c’è interesse a migliorarlo costantemente e avvicinarlo alle persone». Stefanec ha però anche dettp che la Slovacchia non approfitta pienamente della sua appartenenza all’UE: «I fondi europei destinati allo sviluppo delle nostre regioni spesso finiscono nelle tasche di vari gruppi [econmici] equivoci, il che diminuisce la fiducia delle persone nel progetto europeo».

Foto cc by