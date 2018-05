Le sfide etiche dell’intelligenza artificiale

L’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo sulla società è sotto gli occhi di tutti: dall’avvento, ormai prossimo, delle fino ai software in grado di in settori delicati come quello medico e legale; per non parlare delle prospettive di una guerra sempre più automatizzata e affidata alle . Tutte queste evoluzioni tecnologiche pongono fondamentali dilemmi etici, al centro di paper in cui Miguel Gonzalez-Fierro, accademico e data scientist di Microsoft, ha messo in fila tutte le più pressanti questioni riguardanti gli algoritmi di machine/deep learning.

Fake news. Nel corso degli ultimi due anni è uscito allo scoperto il ruolo che le fake news diffuse sui social network potrebbero aver avuto nell’elezione di Donald Trump e nella vittoria della Brexit. Notizie false, costruite appositamente per confondere l’opinione pubblica e messe in circolazione da troll se non addirittura da bot automatici. Cosa succederà, allora, quando non ci troveremo più di fronte solo a fake news, ma anche a video finti – e incredibilmente verosimili – in cui, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile far dire a qualsiasi personaggio pubblico tutto ciò che si vuole, usando la sua vera voce, sincronizzando il labiale e inserendolo in qualunque contesto? Un primo assaggio si è avuto con il (falso) di Barack Obama o con i porno in cui al volto delle attrici quello di star hollywoodiane. Il rischio paventato da autori come James Bridle è di andare incontro al “collasso della realtà”: un futuro in cui distinguere il vero dal falso sarà sempre più difficile.

Disoccupazione di massa. I timori relativi all’impatto delle macchine sul mondo del lavoro non sono una novità e risalgono addirittura ai luddisti di fine Ottocento. Nonostante questo, la sfida posta dai robot in grado di svolgere lavori sempre più complessi (compresi quello di medico ) rappresenta qualcosa di inedito per la società; tanto che gli analisti di PwC che fino al 30% dei lavori attualmente esistenti potrà essere automatizzato. “Viste le circostanze”, scrive Gonzalez-Fierro, “i governi e le aziende dovrebbero fornire ai lavoratori gli strumenti adatti per adattarsi a questi cambiamenti, supportando la loro continua formazione e ricollocazione”.

Gli errori dell’intelligenza artificiale. Il mese scorso, una donna è stata da un’auto autonoma di Uber. “Come ogni altro sistema tecnologico, anche le AI possono compiere errori; ma c’è l’errata convinzione che i robot possano essere infallibili”. Per il futuro, sarà fondamentale capire come allocare le responsabilità in caso di incidenti di questo tipo, comprendere meglio come i software devono comportarsi in situazioni impreviste e dotarli di chiare priorità etiche.

Il pregiudizio dell’algoritmo. Gli algoritmi che decidono a chi assegnare un determinato posto di lavoro, a chi erogare un mutuo o addirittura a chi permettere di uscire anticipatamente di galera sono sempre più diffusi. Ma c’è un problema: i risultati ottenuti da questi software dipendono totalmente dalla bontà dei dati utilizzati per addestrarlo. E in più di un’occasione si è scoperto che i dati forniti erano intrisi di che gli algoritmi dovrebbero permetterci di superare. “Quando programmiamo questi software, dobbiamo essere consapevoli dei loro limiti e trasparenti con gli utenti”; altrimenti, il rischio è di nascondere i pregiudizi umani dietro la patina di oggettività degli algoritmi.

Robot soldati. Missili che identificano e colpiscono da soli gli obiettivi, droni in grado di riconoscere i nemici e (potenzialmente) fare fuoco e molto altro ancora: non stupisce che 25mila ricercatori e professionisti abbiano inviato una lettera all’ONU per chiedere di . Ma le applicazioni militari dell’intelligenza artificiale potrebbero diventare la base di una nuova corsa agli armamenti, con protagonisti Stati Uniti, Russia e Cina.

Diritti ai robot. “Se pensiamo che un robot non possa essere altro che una lavatrice molto evoluta, non dovremo preoccuparci di fornirgli diritti civili”, scrive Gonzalez-Fierro. “Tuttavia, se questi robot inizieranno a sviluppare emozioni e sentimenti, non è chiaro come dovremo comportarci”. Non si tratta solo di fantascienza, se si pensa che già oggi tengono discorsi in pubblico mentre altri si occupano di tenere compagnia agli anziani. Come ci comporteremo quando non sarà più così facile etichettarli come semplici macchine?

Le sfide poste dall’intelligenza artificiale non si fermano qui: nel suo paper, Gonzalez-Fierro parla anche della prospettiva di arrivare ad AI più intelligenti dell’uomo, ai rischi che corriamo in termini di cybersicurezza, di privacy e altro ancora. Quel che è certo, è che si tratta di questioni che è necessario affrontare già oggi, per non farci cogliere impreparati in un futuro che potrebbe distare anche solo pochi anni.

