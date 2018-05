Farnesina: col portale “Fast it” info, servizi e iscrizione all’Aire per gli italiani all’estero

ROMA – È attivo il portale “Fast it” per il servizio online di Iscrizione all’AIRE. Previa registrazione al portale, l’utente può accedere alla sezione “Anagrafe Consolare e Aire” e selezionare la funzionalità “Richiedi l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”. Il portale dei servizi consolari è realizzato per fornire al connazionale nel mondo servizi e informazioni tramite internet.

Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza; è infatti possibile accedere anche senza registrazione al portale. In questo caso si può individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, accedere alle sue pagine informative e consultare la guida ai servizi consolari. Gli utenti registrati, invece, possono iniziare a usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE.

Al portale si accede dal link .

