Sondaggio: Smer al 21,4% davanti a SaS e SNS

Il partito di governo Smer-SD ha ottenuto il 21,4% di intenzioni di voto a fine aprile, davanti a Libertà e Solidarietà (SaS) con il 16,1% e al Partito nazionale slovacco (SNS) con il 10,9%, secondo un sondaggio condotto dall’agenzia AKO su un campione di 1.000 intervistati. Un risultato che mostra una leggera ripresa di Smer-SD, cresciuto di 7 decimi percentuali dall’inizio del mese, quando aveva segnato il suo peggior esito da oltre un decennio, mentre SaS sarebbe in flessione di 1 punto. Quarto si è piazzato il Partito popolare nostra Slovacchia (LSNS), al 10,3%, davanti a Sme Rodina al 9,0%, OLaNO all’8,7% e Most-Hid con il 6,8%, una percentuale in crescita dell’1,2%. Entrerebbero in parlamento anche i democratici cristiani di KDH, che da tempo sono ormai stabilmente oltre la soglia di sbarramento del 5%: per loro un 6,9% di preferenze.

(Red)

–

Illustr: BS