Investimenti esteri in Slovacchia e nuovi posti di lavoro (2/2)

Continental Automotive Slovakia ha deciso di aumentare la produzione di sistemi frenanti da 12 milioni di unità a 15 milioni di unità all’anno a Zvolen, con un investimento stimato di 14 milioni di euro. Il numero di dipendenti aumenterà da 1.300 a 1.500. L’espansione dell’impianto inizierà nell’ottobre di quest’anno e i lavori termineranno dopo nove mesi. Continental Automotive è una società con sede nella Repubblica Ceca, dove impiega più di 13.000 lavoratori, rendendolo uno dei maggiori datori di lavoro del paese. L’azienda produce e fornisce componenti elettronici ed elettrici per l’industria automobilistica.

Nel parco industriale Kežmarok-Pradiareň (regione Prešov), la società tedesca Mubea costruirà un impianto per la produzione di morsetti a molla per cambi e creerà 360 nuovi posti di lavoro. Mubea fa parte della catena di fornitura di tutti i produttori di automobili del mondo ed è uno dei principali fornitori di primo livello (TIER 1) del sistema.

Punch Precision Detva, insieme alla società tedesca ZF, stima la creazione di oltre 500 posti di lavoro nel nuovo stabilimento a Detva, nella Slovacchia centrale. L’azienda produce componenti per telai automobilistici per i principali fornitori nel settore automobilistico in tutto il mondo.

Kasai Slovakia ha iniziato la costruzione di un impianto nel parco industriale della città di Levice, nella regione di Nitra, per la produzione di componenti in plastica per interni per l’industria automobilistica. La società prevede di creare circa 100 posti di lavoro nella produzione di imbottiti e componenti interni.

La società israeliana Biometrix ha in programma l’assunzione di 120 dipendenti per un suo secondo impianto a Šamorín, nella regione di Trnava, a causa del graduale aumento della produzione. Biometrix sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici per terapia intensiva, sale operatorie e applicazioni di cardiologia interventistica in tutto il mondo. Ha iniziato la produzione di cateteri medici, tubi per infusione e monitor della pressione sanguigna a Šamorín 6 anni fa, e ha attualmente 150 dipendenti.

