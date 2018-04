Auto elettriche, solo fino a giugno il contributo di 5.000 euro

Chi vuole comprarsi l’auto elettrica con il contributo governativo bisogna che si sbrighi, perché il programma di sostegno approvato dall’esecutivo per l’acquisto di auto ibride o completamente elettriche andrà a scadenza il 30 giugno prossimo. Solo fino a quella data statale di 5.000 euro (per le auto elettriche) e 3.000 (per quelle ibride plug-in), anche se il ministero dell’Economia sta lavorando per cercare di prorogare il piano. In realtà, tuttavia, le sovvenzioni non avrebbero avuto l’effetto immaginato, e l’interesse degli slovacchi per le auto elettriche non è stato così rilevante. Solo 682 richiedenti hanno ricevuto finora il contributo, mentre sono ancora disponibili oltre 2 milioni di euro nel fondo apposito dotato a suo tempo di 5 milioni con stanziamenti statali e di ZAP, l’Associazione dei costruttori automobilistici della Slovacchia.

(Red)

Foto CC0