Le bici alla conquista delle città europee

L’uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale si sta diffondendo sempre più per effetto della proliferazione delle infrastrutture per il noleggio e dell’apertura di nuove piste ciclabili. Di Sergio Cebriá, VoxEurop.eu.

Secondo i dati dalla ECF ( ), negli ultimi anni si è assistito a un incremento dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano abituale. Diverse città europee stanno infatti sviluppando le infrastrutture necessarie per favorirne l’utilizzo da parte di un maggior numero di cittadini, con una conseguente riduzione dell’inquinamento, grave problema comune a molti centri urbani.

In tal senso spiccano città come Copenhagen e Amsterdam (rispettivamente con il 35% e il 32% della popolazione che usa la bicicletta come mezzo di trasporto abituale), o la capitale slovena, , che ha ottenuto vari riconoscimenti per la promozione dell’accessibilità ciclabile e gli investimenti realizzati nel settore, e dove oggi il 13% della popolazione usa la bicicletta come principale mezzo di trasporto quotidiano. […]

Foto CC0