La strategia dell’UE per l’intelligenza artificiale

Bruxelles – Investire nell’intelligenza artificiale per tenere il passo del cambiamento già in atto e quello dei concorrenti diretti. Politiche europee, misure nazionali, risorse comuni, codici etici: la Commissione europea produce una proposta di ampio respiro per quella che è percepita come la sfida imprescindibile. “L’intelligenza artificiale non è fantascienza, è già parte della nostra vita quotidiana”, premette Andrus Ansip, commissario per il Mercato unico digitale. Presenta in sala stampa le proposte dell’esecutivo comunitario, deciso a fare sul serio attivando investimenti per il settore. “Dobbiamo investire almeno 20 miliardi di euro entro la fine del 2020”.

Il 2 maggio la Commissione presenterà le proposte di bilancio pluriennale (2021-2027) e allora si saprà quali sono le intenzioni del team Juncker. Per il momento si intende aumentare gli investimenti nell’intelligenza artificiale a 1,5 miliardi di euro attraverso il programma quadro per la ricerca (Horizon 2020) da qui al 2020. La leva finanziaria potrà produrre addizionali 2,5 miliardi di risorse sul mercato. A questo si aggiunge il contributo del fondo Feis per gli investimenti strategici, lo strumento finanziario del piano Juncker per gli investimenti. Questo metterà in circolo 500 milioni di euro per finanziare progetti nel settore. più in generale l’obiettivo è di raggiungere la soglia di 20 miliardi di euro.

Illustr. geralt/CC0