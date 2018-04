Bratislava è la terza città più verde del mondo

Dopo la capitale islandese Reykjavik e la più grande città della Nuova Zelanda, Auckland, la terza città più verde per i turisti è Bratislava. Lo dice lo studio del tour operator olandese TravelBird in cui si sono valutate le città con il maggior numero di aree verdi pro capite in un pacchetto di 50 località del mondo. Al quarto e quinto posto di questa classifica si sono posizionate Göteborg in Svezia e Sydney in Australia.

Sono stati analizzati i dati di 50 destinazioni di viaggio e il numero e tipo di aree verdi, come parchi, giardini, boschi e foreste, prati, riserve naturali, campi da golf e vigneti nelle aree comunali delle città.

Bratislava risulta disporre di 332,99 metri quadrati di verde per abitante, in maggioranza aree forestali (200 metri quadri a testa, ne hanno di più solo ad Auckland e Goteborg), terra coltivata (72), prati (17) e vigneti (11). La capitale slovacca è in testa per aree a vigneto (10,80 mq), confermando la sua tradizione vinicola secolare, un primato che condivide con Vienna arrivata seconda (3,71 mq). È seconda per terreni agricoli coltivati (71,84 mq) dietro alla sola Praga e quarta per aree dedicate a giardino pubblico (2,86 mq) e prato (17,08 mq).

Edimburgo si è classificata prima tra le città britanniche, mentre le più verdi degli Stati Uniti sono Washington e Los Angeles. Tokyo è la città, tra quelle esaminate, con il minor spazio verde a disposizione per abitante, appena 4,03 metri quadrati, seguita da Istanbul (4,98) e Atene (6,45). Il record di aree a giardino pubblico è di Praga (22,5), davanti a Edimburgo (20,94), Vienna (6,51) e Bratislava (2,86). Quanto a parchi pubblici, è Sidney a vincere la battaglia (54,4 mq a testa), seguita da Washington e Auckland.

Per l’Italia è Roma a tenere alta la bandiera: è al 7° posto globale, con 166,47 metri quadri di verde pro capite. La capitale italiana primeggia per le riserve naturali, dove è seconda con 135 metri a testa dietro a Reykjavik, decima per i giardini (0,80 mq), quinta per le aree a frutteto ((0,59 mq), sesta nei vigneti (0,22) e nona per le aree agricole coltivate (21,15).

Foto cc by sa

Bratislava, scorcio del parco Janko Kráľ

Sotto: Foto CC0

Collina Kamzík a Bratislava (439 m slm)