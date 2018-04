Fico: il prossimo pacchetto sociale incentrato sugli aumenti salariali

Dopo una riunione del consiglio della coalizione di maggioranza, il presidente del primo partito Smer-SD, Robert Fico, ha detto che i tre partiti (Smer, SNS e Most) chiedono alle parti sociali di elencare progetti di misure che conducano verso una specie di contratto biennale che garantisca una certa crescita del salario minimo nel periodo 2019-2020, e insieme un aumento delle retribuzioni del settore pubblico. Inoltre, la coalizione sostiene anche un forte aumento dei salari degli insegnanti e delle infermiere, ha detto Fico.

L’ex premier ha rilevato che l’anno prossimo è previsto un forte calo del deficit di bilancio e del debito pubblico dello Stato, e che si dovrebbe registrare una diminuzione della disoccupazione e un contestuale aumento dell’occupazione, condizioni ideali per «condividere questo successo economico con i cittadini». Per il momento non sono state rese note le misure che dovrebbero entrare nel nuovo pacchetto sociale, ma ha ribadito quelle che saranno le linee principali dei provvedimenti riguardo la crescita salariale nel prossimo biennio per i dipendenti pubblici, quelli della scuola e della sanità e gli stipendi minimi di legge.

Insieme a Fico erano i due leader alleati. Andrej Danko (SNS) ha sottolineato che l’atmosfera in cui si è discusso era positiva e costruttiva, e che il pacchetto arriverà in Parlamento nei prossimi mesi. Secondo Bela Bugar (Most-Hid) il governo sta realizzando le promesse fatte quando, il 14 febbraio scorso, era stato annunciato di essere al lavoro per aumentare il tenore di vita di chi si aspetta di più da questo governo. Tra di essi, infermieri, insegnanti, funzionari pubblici e delle amministrazioni statali, e lavoratori al minimo.

Sugli impegni riguardo le ultime due categorie aveva dato garanzie ai sindacati il primo ministro Pellegrini, che nell’incontrare la federazione sindacale KOZ aveva ribadito fra l’altro l’intenzione, da parte del governo, di superare «significativamente i 500 euro al mese nel 2019» per il salario minimo.

(Red)

–

Foto smertv.sk