La Slovacchia scende di 10 posizioni nel “2018 World Press Freedom Index”

«Il World Press Freedom Index 2018, stilato da Reporters Without Borders (RSF), riflette la crescente animosità nei confronti dei giornalisti. L’ostilità verso i media e gli sforzi dei regimi autoritari per esportare la loro visione di giornalismo rappresentano una minaccia per le democrazie». Così si riassume le situazione nel comunicato stampa di RSF, che ha sede a Parigi ed è un’ONG indipendente con status consultivo presso le Nazioni Unite, l’UNESCO, e il Consiglio d’Europa.

Il World Press Freedom Index, pubblicata dal 2002 ogni anno da RSF, misura il livello di libertà di stampa in 180 paesi, in aree come il pluralismo, l’indipendenza dei mezzi di comunicazione, l’ambiente sociale e politico e l’auto-censura, il quadro giuridico, la trasparenza e la qualità dell’infrastruttura che supporta la produzione di notizie e informazioni. L’indice tratta solo della libertà di stampa e non misura la qualità del giornalismo.

L’indicatore complessivo e gli indicatori regionali sono calcolati sulla base di punteggi assegnati a ciascun paese sulla base delle risposte a un questionario in 20 lingue inviato alle organizzazioni partner e le sue 130 corrispondenti in tutto il mondo, così come ai giornalisti, ricercatori, giuristi e attivisti per i diritti umani. Il questionario presenta domande sugli attacchi diretti ai giornalisti e ai media, nonché su altre fonti indirette di pressione contro la libertà di espressione.

Nel suo rapporto annuale, RSF rileva che l’atmosfera di odio nei confronti dei media è sempre più palpabile non solo in paesi autoritari come la Turchia e l’Egitto. In Europa, dove il livello di libertà di stampa è il più alto, l’indicatore regionale quest’anno è peggiorato. Quattro dei cinque maggiori cali dell’Indice di quest’anno sono stati registrati in paesi europei: Malta, Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia.

La lenta erosione della libertà di stampa e la violenza verbale dei politici contro i media stanno aumentando sempre più nelle democrazie europee. Nella Repubblica Ceca il presidente Miloš Zeman è apparso in una conferenza stampa con un finto Kalashnikov “per giornalisti”. In Slovacchia, l’ex primo ministro Robert Fico ha chiamato i giornalisti “sporche prostitute antislovacche” e “iene idiote”, e il reporter investigativo Ján Kuciak è stato ucciso nella sua casa nel mese di febbraio 2018, quattro mesi dopo l’assassinio a Malta di Daphne Caruana Galizia. Gli omicidi di Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová hanno innescato un terremoto politico senza precedenti in Slovacchia, scioccando la comunità internazionale.

Kuciak, collaboratore del sito Aktuality.sk, stava indagando sui legami tra il partito personaggi della mafia italiana e il partito Smer-SD, che guida la coalizione di governo, e la presunta appropriazione indebita di fondi UE. «I giornalisti in Slovacchia sono sempre più esposti a tutti i tipi di molestie, intimidazioni e abusi», afferma il rapporto RSF. L’omicidio di Kuciak ha sollevato nuove domande sulle sparizioni inspiegabili di due giornalisti, nel 2008 e nel 2015, e ha riaperto il dibattito sulla libertà e la sicurezza dei giornalisti.

I media slovacchi appartengono a società internazionali di media che sono state acquisite da oligarchi locali «i cui principali interessi commerciali sono al di fuori del giornalismo», afferma il rapporto RFS. La rete televisiva e radiofonica pubblica RTVS, che negli ultimi anni è diventata un simbolo del giornalismo, è ora minacciata. Il suo CEO dall’agosto 2017 ha sospeso l’unico programma di giornalismo investigativo in Slovacchia. Nel paese «la diffamazione è punibile con pene fino a otto anni di carcere in base a disposizioni del codice penale che i politici utilizzano per presentare denunce contro i giornalisti e i media», conclude il rapporto RFS.

Classificazione della Slovacchia: posizione 27 (-10 rispetto al 2017)

Punteggio complessivo: 4,75 (15,51 nel 2017)

