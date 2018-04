A Bratislava e Praga il 2 e 3 maggio Omaggio a Rossini

Il 2 maggio a Bratislava ed il 3 a Praga gli Istituti Italiani di Cultura delle due capitali, per ricordare il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, organizzano due concerti dedicati al grande compositore italiano. Protagonista degli eventi sarà il Trio PraTa di Luigi Di Fino (clarinetto), Paolo Cuccaro (pianoforte) e Bledar Zajmi (violoncello) con un programma di musiche di Rossini, Boccherini, Herman ed altri interpreti.

I membri del Trio si sono formati sotto la guida di personalità di fama internazionali quali A. Lonquich, P. Camicia, B. Canino, K. Bogino, V. Mariozzi, K. Leister, G. De Payer, B. Pergamenschikow, J. Chuchro, completando la loro formazione con il Trio di Trieste presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, l’Accademia di Musica di Praga, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

I tre musicisti sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali e vantano un’intensa attività concertistica in prestigiose sale da concerto del mondo quali: Auditorium di Sant Carles – Ibiza, Wiener Saal e Leopold Mozart Saal – Salisburgo, Church of St. Martin in the Field – Londra, Filarmonica di Kiev, Teatro delle Belle Arti di Maracaibo, Carnegie Hall di New York, Auditorium Nazionale di Madrid, Festival Primavera di Praga, ecc. riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e critica.

Programma:

C. Vollweiler: Trio Concertante op. 15 su temi italiani

L. Boccherini: Rondo per violoncello e pianoforte

G. Rossini: Fantasia per clarinetto e pianoforte

G. Rossini: 3 Soirees Musicales per trio

– La regata veneziana

– La pesca

– La serenata

G. Rossini: “Una voce poco fa” aria di Rosina da Il Barbiere di Siviglia per violoncello e pianoforte

A. Herman: “Dal tuo stellato soglio” preghiera dal Mosè in Egitto di Rossini per clarinetto e pianoforte

G. Rossini: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia per trio

Il 2 maggio appuntamento, dunque, alle ore 18.00, presso il Palazzo Primaziale di Bratislava; l’indomani, 3 maggio, alle ore 19.00, ci si sposterà invece all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

–

L’appuntamento a Bratislava:

Quando: mercoledì 2 maggio 2018, ore 18:00

Dove: Sala degli Specchi, Palazzo Primaziale

Ingresso libero

Info e prenotazioni: