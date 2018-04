Il giornalista Jan Kuciak e la sua ragazza saranno cittadini onorari di Zilina

Il consiglio comunale di Zilina ha deciso ieri di onorare il giornalista Jan Kuciak e la sua fidanzata Martina Kusnirova concedendo loro la cittadinanza onoraria in memoriam. La decisione è stata presa con il voto di 28 consiglieri su presenti. Nella proposta di provvedimento si legge che «gli omicidi premeditati del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova hanno portato nelle piazze slovacche più di 100.000 persone indignate che hanno dichiarato di voler vivere in una Slovacchia dignitosa, e allo stesso tempo hanno reso omaggio a Jan per il suo coraggio nel pubblicare informazioni sui peccati delle persone potenti. I consiglieri di Zilina esprimono le loro sincere condoglianze alle famiglie in lutto e proclamano pubblicamente i valori osservati da Jan Kuciak».

(Red)

Foto cc by nd