Praga, sabato 28 aprile il Marco Vezzoso Live Project

Sabato 28 aprile si tiene a Praga un concerto jazz del Marco Vezzoso Live Project, formazione italiana composta dal trombettista Marco Vezzoso e dal pianista Alessandro Collina. Il concerto, che si svolgerà al club JazzDock, sarà incentrato su un repertorio originale interamente composto da Marco Vezzoso. L’album, pubblicato nel 2014 con dieci brani inediti, contiene brani di vari stili di jazz (be-bop, smooth, latin, funky) che vengono eseguiti con sonorità moderne e lounge, in un’atmosfera musicale intensa e ricca di poesia.

Marco Vezzoso è trombettista jazz freelance e compositore. Dal 2012 si è trasferito a Nizza dove insegna tromba jazz al Conservatorio Nazionale “Pierre Coucherau”. Alessandro Collina ha ottenuto il diploma di pianoforte classico presso il conservatorio di La Spezia e in seguito ha conseguito il diploma di piano jazz a Nizza. Da allora ha suonato in diverse formazioni. Entrambi hanno collaborato con numerosi artisti, tra i quali il trombettista Fabrizio Bosso. Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

Quando: Sabato 28 aprile 2018, ore 19:00

Dove: JazzDock, Janáčkovo nábř. 2, Praga 5

Ingresso a pagamento (150-250 Kč)

Info: , ,

Foto CC0