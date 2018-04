Lieve calo delle aziende slovacche nei paradisi fiscali

Diminuisce, nel primo trimestre 2018, il numero di società slovacche con sede in un paradiso fiscale: erano 4.752 al 31 marzo le imprese slovacche con indirizzo in un paese definito “paradiso fiscale”, 44 in meno rispetto al record di fine 2017, secondo la società di consulenza . Un fenomeno che sarebbe legato alla sempre maggiore pressione da parte delle autorità dell’Unione Europea verso un superamento del segreto bancario e la creazione di un registro dei reali proprietari delle aziende.

Il calo maggiore si è registrato negli Stati Uniti (19 imprese in meno, per un totale di 970 aziende), seguito dalle isole Seychelles (meno 11), dai Paesi Bassi (sette) e dall’Isola di Man (cinque). sono invece cresciute il numero di aziende con sede negli Emirati Arabi Uniti (più tre), Hong Kong, Lettonia e Lussemburgo (due per ciascun paese).

