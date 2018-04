Shopping, tre quarti degli slovacchi confrontano prezzi e offerte

Più di tre slovacchi su quattro confrontano periodicamente i prezzi della merce prima di acquistare, anche facendo uso di più metodi contemporaneamente, e spesso seguendo le offerte sulla rete. Secondo realizzato per Home Credit, quasi la metà dei consumatori slovacchi utilizzano ancora il modo tradizionale, avvero la passeggiata per negozi. E solo l’1% delle persone non fa alcun confronto in vista dell’acquisto. Simili abitudini hanno anche consumatori della vicina Repubblica Ceca. Gli articoli più seguiti e confrontati sono, rispettivamente, i prodotti di elettronica, , l’arredamento, gli attrezzi per la casa e il giardino, e i viaggi e vacanze.

I siti web dove si comparano i prezzi dei prodotti consumer sono utilizzati dall’85% della popolazione, un po’ meno sono quelli che vanno a controllare i prezzi sui siti dei rivenditori. Un 15%, soprattutto giovani, fa il controllo sul telefonino attraverso applicazioni mobili.

