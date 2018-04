Dagli Usa offerta alla Slovacchia per svecchiare le basi aeree di Sliac e Kuchyna

Gli Stati Uniti d’America hanno offerto alla Slovacchia un contributo di 46 milioni di dollari (circa 37 milioni di euro) per modernizzare le sue basi aeree militari di Sliac (vicino a Banska Bystrica) e Kuchyna (a ovest di Bratislava), nell’ambito del programma (EDI) che ha lo scopo di aiutare a sviluppare le capacità di difesa dei paesi ai confini orientali della NATO presentato dal presidente Obama nel 2014 dopo l’annessione russa della Crimea e rinnovato nel 2016 al summit NATO di Varsavia. Donald Trump ha continuato a sostenere l’iniziativa del suo predecessore, approvando il budget per l’EDI anche per il 2018.

Il ministero della Difesa slovacco che gli aiuti americani andrebbero soprattutto a finanziare l’adeguamento delle aree aeroportuali e l’aumento della capacità dei depositi di carburante per accrescerne l’utilizzo e le capacità operative in operazioni congiunte con gli altri paesi e partner della NATO. La concessione del finanziamento è legata a un accordo da siglare tra i due paesi, sul quale i rappresentanti di Slovacchia e USA sarebbero pronti a discutere entro pochi giorni.

L’aeroporto di Sliac, dove da qualche anno si tiene il maggiore air-show della Slovacchia, è stato modernizzato anche in passato con il sostegno di fondi della NATO. Il programma americano EDI ha già dato sostegno a operazioni simili in Islanda, Norvegia, Ungheria, Lettonia, Estonia, Romania e Bulgaria.

Il ministero ha tenuto comunque a sottolineare che questa offerta non ha nessun collegamento con l’altra offerta americana per quattordici aerei da combattimento F-16 per le Forze armate slovacche, in competizione con i jet JAS-39 Gripen svedesi sui quali il ministero è chiamato a scegliere nei prossimi mesi. Il ministero della Difesa ha anche messo le mani avanti rifiutando ogni sospetto che l’aiuto finanziario americano sia legato alla creazione di basi aeree degli Usa in Slovacchia.

(Red)

Foto: caccia MiG-17

slovacchi a Sliac