All’IIC di Praga in mostra il ’68 cecoslovacco

In occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita a partire da domani una mostra fotografica di oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del “Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia” di Spilimbergo (PN). L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal CRAF e dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Patrocinio del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca. Inaugurazione mercoledì 19 aprile 2018 alle ore 18.00.

Maggiori informazioni sulla mostra e sugli eventi che racconta, le troviamo di Spilimbergo che ha curato la rassegna:

«La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio dell’Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora. Fu una piccola parentesi, quella che si protrasse dal gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al potere, fino all’agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Un arco temporale relativamente breve ma di rilevanza politica globale: basti pensare al potente effetto che l’azione di “riforma” del sistema con elementi di democrazia, di liberalismo, di libertà di stampa e di critica, esercitò sull’intera Europa dell’Est e su tutto il Continente».

«Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, fotografie che ritraggono molti dei suoi protagonistii: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, ovvero la nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo del 1° maggio».

«La mostra annovera anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate dell’agosto 1968. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista “VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei Trent’anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due, arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio»!

«Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 testimoniarono invece gli avvenimenti dei mesi autunnali fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Eloquenti le loro immagini dei muri e i balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”».

«Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970».

Inaugurazione: mercoledì 19 aprile 2018, ore 18.00

Quando: dal 20 aprile al 10 giugno 2018

Orari: lunedì-giovedì 10.00-13.00, 14.00-17.30, venerdì 10.00-14.00

Dove: Cappella barocca dell’IIC, Vlašská 34, Praga 1

Ingresso gratuito

