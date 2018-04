Lotta al terrorismo, l’UE vieta le carte d’identità di carta

Bruxelles – Addio alle carte di identità cartacee, fra due anni saranno ammessi nell’Ue solo documenti con dati biometrici – ovvero immagini del volto e impronte digitali – contenute in un chip. Lo ha deciso la Commissione europea, che martedì a Strasburgo ha presentato un di misure per ridurre la libertà d’azione dei terroristi in Europa, dopo gli attacchi degli ultimi due anni.

Ad oggi, ha fatto sapere la Commissione, sono 80 milioni i cittadini europei in possesso di un documento di identità sprovvisto di dati biometrici – che può essere cartaceo, come in Italia, ma anche di plastica, come in tutti gli altri altri paesi.

E dal momento che il sistema di controllo dei confini europei si basa su un sistema di dati biometrici, tale fenomeno può facilmente dar luogo all’uso di documenti falsi o “doppi” e all’ingresso illegali di terroristi nell’Ue. [… ]

Immagine BS