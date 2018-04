Praga, nasce il Gruppo interparlamentare di amicizia Repubblica Ceca-Italia

A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento, è stato costituito a Praga sotto la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza e opposizione.

Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere, l’Ambasciatore Aldo Amati ha organizzato ieri un primo incontro in residenza. Al centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni transatlantiche.

L’Ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che non appena il quadro politico in entrambi i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e Repubblica Ceca.

Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (del Movimento dei cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex presidente del Senato Miroslava Nemcova (del partito Alleanza Civica ODS), Jan Richter (ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny (KDU-CSL).

(Fonte Ambasciata d’Italia a Praga)

