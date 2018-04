Lavori e ingorghi fino all’autunno sulle maggiori arterie di Bratislava

La capitale slovacca ha intrapreso all’inizio di aprile una vasta operazione di rifacimento delle strade che si svolgerà durante nei mesi a venire con diversi disagi previsti per gli automobilisti fino al prossimo autunno. Le strade di maggior traffico saranno completamente riasfaltate, al contrario degli ultimi anni quando venivano solo rattoppate le buche. Secondo il sindaco Ivo Nesrovnal le opere in programma rappresentano il più vasto rinnovamento delle arterie cittadine . L’altra faccia della medaglia è che sono attesi ingorghi in diversi nodi della viabilità urbana, per cui il primo cittadino ha chiesto ai residenti di essere pazienti.

Le prime strade oggetto di lavori sono due arterie ad alto scorrimento cruciali per la circolazione in città: Bajkalská, nei quartieri Ružinov e Nové Mesto, e Dolnozemská, la circonvallazione di Petržalka in direzione Rusovce. Seguiranno Trnavská cesta e Mlynské nivy. Le opere riguarderanno in totale 100 chilometri di strade per un costo di 16 milioni di euro. Il comune di Bratislava ha stanziato 7 milioni, mentre gli altri 9 milioni sono a carico dello Stato.

(Red)