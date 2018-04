Bruxelles passa la normativa che condanna la “doppia qualità” sugli alimenti

La Commissione europea (CE) ha passato ieri un pacchetto di provvedimenti a favore dei consumatori europei, che tra le altre cose definisce il concetto di doppio standard nella qualità dei prodotti. Questa iniziativa dovrebbe portare in futuro a dare la possibilità ai singoli paesi membri di imporre sanzioni per questo tipo di pratiche commerciali che l’UE ha condannato. Una dell’Agricoltura da quando lo scorso anno la questione diventò di grande rilevanza per la protesta a livello europeo di numerosi paesi dell’Europa centro-orientale.

La ministra dell’Agricoltura Gabriela Matecna ha detto in risposta che la Slovacchia è ora a un passo dall’imporre multe alle aziende sovranazionali che adottano standard inferiori di qualità per gli alimentari venduti sul mercato interno. Un anno fa, a una riunione dei ministri dell’agricoltura dell’UE, pochi pensavano che questa battaglia potesse essere vinta, ha detto Matecna, nonostante i test di laboratorio che dimostravano chiaramente la slealtà di diverse produzioni alimentari che di fatto consideravano i consumatori slovacchi, cechi o polacchi, dei clienti di serie B. Ma ora abbiamo fatto enormi progressi, ha detto, e la commissione UE ha compreso la gravità di questa situazione che «deve essere risolta».

Il ministero slovacco sottolinea che la questione riguarda un terzo dei paesi dell’UE, soprattutto nella parte orientale dell’Unione. Prodotti alimentari con stesso nome commerciale e confezione, nei paesi della Nuova Europa hanno un contenuto di carne e ingredienti naturali inferiore, e più additivi artificiali rispetto agli stessi prodotti venduti nell’Europa occidentale. Le modifiche legislative dovranno ora passare l’esame del Consiglio dell’UE e saranno discusse dal Parlamento europeo.

(Red)