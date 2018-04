Fatturato e utili record per il gestore della rete elettrica SEPS

La società di gestione della rete elettrica statale, SEPS, ha aumentato lo scorso anno i ricavi del 16% a 420 milioni di euro, con un a 74,3 milioni di euro. Si tratta di ricavi e utili record, dovuti a una maggiore quantità di trasmissione di energia transfrontaliera. Questi livelli non si potranno mantenere, e la società statale ha ridotto le attese di giro d’affari e profitti per il 2018. I guadagni di SEPS non sono direttamente legati ai prezzi dell’energia, che in Slovacchia sono tuttavia più alti della media in UE, ma dal fatto che la trasmissione di energia transfrontaliera conta per il 60% dei suoi profitti. Nel 2016 le tariffe SEPS per il funzionamento della rete, che sono decise dall’autorità di regolamentazione ÚRSO, hanno pesato per il 9,4% sul prezzo finale dell’energia elettrica.

