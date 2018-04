Kiska in Corea del Sud: un grande esempio di paese di successo

Il presidente Andrej Kiska sta rientrando dalla Corea del Sud dove ha condotto una visita ufficiale di tre giorni su invito del capo di Stato coreano Moon Jae-in. Nel viaggio, Kiska è stato accompagnato dal segretario di Stato del ministero dell’Economia, Rastislav Chovanec e da alcuni imprenditori slovacchi. La Corea del Sud è uno dei più importanti partner economici extraeuropei della Slovacchia, ma questa è tuttavia la prima visita ufficiale di un capo di Stato slovacco nel paese asiatico.

«Forse non ce ne rendiamo pienamente conto, ma la Corea del Sud è un partner molto importante per noi», ha detto Kiska, sottolineando che oltre la metà degli investimenti di aziende non europee proviene da Seoul. In Slovacchia, gli imprenditori coreani «hanno investito oltre 2,5 miliardi di euro, e più di cento aziende hanno creato migliaia di posti di lavoro» occupati da slovacchi. Kiska ha espresso grande interesse per gli investimenti di Samsung Electronics in Slovacchia, in particolare con progetti nel settore della ricerca che possono fornire un maggiore valore aggiunto.

«La Slovacchia è percepita, qui in Corea, come un paese di grande successo», un «paese su cui si può contare». La Corea del Sud «cinquant’anni fa era uno dei paesi più poveri del mondo. Oggi è una delle 11 economie più sviluppate del pianeta», ha aggiunto Kiska. Un risultato che è stato possibile, ha detto, grazie a forti investimenti nell’istruzione, nei giovani, nell’innovazione.

Nella sua visita, il presidente slovacco ha discusso con le autorità sudcoreane riguardo lo sviluppo delle relazioni bilaterali, in particolare nel settori economico e dell’innovazione. Kiska ha anche incontrato i principali investitori coreani in Slovacchia, e i rappresentanti della Corea International Trade Association. Ha poi visitato il centro di innovazione Pangyo Techno Valley (PTV), un complesso industriale che si occupa di tecnologia dell’informazione e biotecnologie.

UČME SA OD KÓREY A BUDEME ÚSPEŠNÍAk by som prišiel do Kórejskej republiky pred päťdesiatimi rokmi, bol by som v jednej… Posted by on

Con il suo omologo Moon Jae-in si è accennato alle relazioni tra Seoul e la Corea del Nord, e al prossimo vertice tra le due Coree che si terrà questo mese. Entrambi i capi di Stato hanno concordato che il dialogo è estremamente importante e di grande beneficio se si vogliono cercare soluzioni pacifiche. Il presidente coreano ha espresso soddisfazione per il costante sviluppo delle relazioni bilaterali e dei risultati economici positivi di molte aziende coreane, tra cui Kia Motors e Samsung Electronics.

(Fonte )

Foto prezident sk