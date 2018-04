Europa e Stati Uniti contro il regime di Damasco

Forse questi missili , come affermano gli Stati Uniti, ma oggi o nei prossimi giorni ci sarà comunque una risposta occidentale coordinata a quello che, dalle due parti dell’Atlantico, viene considerato come da parte del potere di Damasco.

“I fatti testimoniano un nuovo attacco chimico da parte del regime”, ha dichiarato l’Unione europea, chiedendo “una reazione immediata da parte della comunità internazionale”. E queste parole hanno un significato ben preciso.

Tutto sembra indicare che francesi, americani e britannici faranno quello che non avevano fatto nel 2013, quando da parte di Assad nella Ghuta orientale era rimasto impunito in seguito alla rinuncia all’ultimo momento di Regno Unito e Stati Uniti quando i motori degli aerei erano già accesi.

Il grande errore

Barack Obama e David Cameron, il primo ministro britannico dell’epoca, avevano deciso di non intervenire quando avrebbero dovuto farlo, dopo che i loro paesi erano intervenuti . Quel giorno Vladimir Putin aveva capito che la Russia aveva la possibilità di tornare in Medio Oriente. In termini di orrori, di morti e di colonne di profughi, l’astensione del 2013 è stato il grande errore che i siriani e il mondo non hanno ancora finito di pagare, ma il nuovo attacco rappresenta la goccia di troppo.

[…]