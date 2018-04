Un posto di lavoro su tre in Slovacchia rischia il rimpiazzo con robot

Secondo i lavoratori dell’industria in Slovacchia sono quelli che saranno nei prossimi anni dai sistemi di automazione. Un pericolo che si fa avanti rapidamente insieme allo sviluppo vertiginoso della applicazioni dell’intelligenza artificiale e crea potenziali perdite di posti di lavoro nel prossimo futuro per tutti i lavori che prevedono attività di routine.

L’indagine ha preso in esame la situazione di 32 su 35 paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) e ha rivelato che in media sono a rischio il 50% dei posti di lavoro. Mentre il 14% di tutti i lavori dei paesi esaminati – si tratta di 66 milioni di persone – hanno il 70% di probabilità di essere sostituiti da robot, per un terzo dei lavoratori (150 milioni) il rischio di rimpiazzo stra tra il 50 e il 70%.

Il problema della Slovacchia è che molta parte dell’industria nazionale riguarda il settore dell’auto, e i grandi costruttori di automobili stanno sempre più automatizzando la produzione, limitando in questo modo le problematiche legate alla carenza di manodopera a causa della bassa disoccupazione. Dunque, il 33% di tutti i posti di lavoro in Slovacchia hanno la caratteristica di essere altamente automatizzabili, e nel giro di un paio di lustri questi lavoratori diventeranno inutili. I paesi nordici sono quelli che soffrono meno di questa situazione, e in Norvegia solo il 6% dei posti di lavoro è sostituibile da sistemi di automazione.

(Red)

