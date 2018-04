Uniforum Orientamento Day 2018, le università d’Italia in vetrina a Bratislava

L’Associazione Civica Uniforum – Forum degli studenti Slovacchi presso le università straniere organizza per il 10 aprile a Bratislava la seconda edizione della fiera di orientamento delle università chiamata “Uniforum Orientamento Day 2018”. Alla fiera parteciperanno sopratutto rinomate università provenienti dall’Italia.

Come ci informa la vicepresidente di Uniforum, Vladislava Stanková, chi parteciperà all’evento avrà la possibilità di un contatto diretto con i rappresentanti delle università con i campus universitari presenti a Milano, Berlino, Roma, Pisa, Varsavia, Parigi, Pisa, Udine, Camerino, Madrid, Bolzano, Brescia, Venezia e anche in Sicilia. I delegati delle università presenteranno i propri Atenei e risponderanno a tutte le domande.

Gli studenti che parteciperanno all’evento potranno ricevere gratuitamente tutte le informazioni riguardanti i corsi di laurea triennale, magistrale, i dottorati di ricerca e le informazioni sui diversi corsi che le università offrono, e partecipare al workshop preparato dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Inoltre, potranno raccogliere materiale informativo e diversi gadget da ciascuna università ed informarsi anche sulle borse di studio e sulle agevolazioni per gli studenti nell’intraprendere i loro studi in un paese straniero.

Il programma si annuncia ricco e il team di Uniforum sarà a disposizione durante tutta la giornata per aiutare e condividere con i presenti la propria esperienza sulla vita e lo studio all’estero. Il programma Uniforum è dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie, dei licei e di altri istituti che vogliono in seguito continuare gli studi all’università in Italia, in particolare in Italia.

INFO:

Fiera di orientamento delle università straniere –

UNIFORUM ORIENTAMENTO DAY (UFO DAY)

Dove: (sede della Regione di Bratislava)

Quando: 10 aprile 2018. Orario: 9:00-13:45 e 14:30-17:00

Ingresso: gratuito

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo a .

Per informazioni: , uniforum@uniforum.sk