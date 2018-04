Gradara è il borgo più bello d’Italia 2018

Il Borgo dei Borghi d’Italia 2018, che si è aggiudicato il concorso contro altri diciannove concorrenti, uno per ogni regione d’Italia, è Gradara. Borgo di meno di 5.000 abitanti nell’entroterra marchigiano. Gradara è conosciuta soprattutto per la Rocca Malatestiana, castello celebrato nella Divina Commedia dantesca e in cui trovarono la morte gli amanti Paolo e Francesca.

Nella classifica finale, resa nota nella trasmissione Kilimangiaro di domenica 1° aprile, dopo Gradara vengono Castroreale in Sicilia e Bobbio in Emilia Romagna. Più indietro i favoriti della vigilia: solo 4° Furore, perla della costiera amalfitana, davanti a Monte Isola, resa celebre da Floating Piers, le passerelle galleggianti di Christo sul Lago d’Iseo. Settima Stintino, che pure ha Nel 2017 aveva vinto .

dei 20 borghi più belli d’Italia 2018.

