IIC Praga: mostra di illustrazioni di un’artista medico

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga invita all’inaugurazione della mostra di disegni “La vita nelle immagini” dell’artista e medico italiano Anna Zeligowski. Saranno esposte numerose illustrazioni che attraversano varie tematiche.

L’autrice disegna le sue figura con la china, disponendo sulla carta il suo ricco immaginario di appunti visivi, rimandi letterari, memorie d’ infanzia. Anna Zeligowski, nata il Polonia nel 1952, ha vissuto in Israele per vent’anni per poi trasferirsi in Italia, in Puglia, dove fa il medico. Ha iniziato a mostra il suo talento per l’illustrazione a tredici anni, e non ha più smesso. Ha partecipato a varie mostre in Europa e oltreoceano, e i suoi disegni sono stati scelti per varie pubblicazioni librarie.

L’artista sarà presente all’inaugurazione per introdurre personalmente i presenti alla sua opera.

Quando: giovedì 5 aprile, ore 18:00

Dove: Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, Praga 1

