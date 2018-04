Per gli analisti bancari la crescita in Slovacchia nel 2018 sarà del 3,9%

La crescita economica dovrebbe essere del 3,9% quest’anno, secondo i risultati della prognosi di marzo della Banca Centrale Slovacca (NBS) realizzata tra gli analisti delle banche commerciali. Si tratta di un maggiore ottimismo, di mezzo punto percentuale, rispetto alle stime precedenti di febbraio. Per l’anno prossimo, gli analisti prevedono una crescita del 4,1%, anche in questo caso con un aumento delle prospettive per 2 decimi di punto.

Nel corso del 2017 sono attesi anche sviluppi favorevoli sul mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe scendere al 7,3%, in calo rispetto alle stime di febbraio dell’8,1%. I salari nominali cresceranno del 5% nel 2018, l’occupazione dovrebbe aumentare dell’1,7%, e l’inflazione dovrebbe attestarsi al 2,2%.

(Red)

Illustr. geralt CC0