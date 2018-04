Sequestrati farmaci illegali venduti su internet per 1 milione di euro

L’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) slovacca ha compiuto incursioni domiciliari negli ultimi giorni di marzo in diverse località della regione di Presov (Vranov nad Toplou, Stropkov, Kezmarok) e a Pezinok, vicino a Bratislava, in una operazione eseguita in collaborazione con la polizia francese per la repressione di un commercio non autorizzato di medicinali, prodotti farmaceutici e cure mediche. L’azione, condotta insieme all’Amministrazione finanziaria e all’Istituto statale per il controllo della droga, ha mirato a interrompere la vendita di vari farmaci, in particolare per la disfunzione erettile, che complessivamente aveva un valore di oltre un milione di euro sul mercato online illegale.

