L’aeroporto di Bratislava è l’ottavo migliore in Europa orientale

L’aeroporto internazionale di Bratislava M.R. Stefanik si conferma per la quinta volta consecutiva nella Top 10 dei migliori scali della regione dell’Europa Orientale realizzata da Skytrax – World Airport Awards 2018. Il principale aeroporto slovacca si piazza, come già lo scorso anno, all’ottavo posto regionale nel sondaggio globale che vede in lizza 550 scali in tutto il mondo, i cui risultati sono riassunti da quasi 14 milioni di passeggeri in cento paesi. Nell’indagine è valutata la soddisfazione dei viaggiatori per settori quali il check-in, arrivi e partenze, opzioni per lo shopping, sicurezza e controllo passaporti. Nella regione dell’Europa orientale, lo scalo di riferimento è quello di Budapest, seguito da Tallin e Kiev. Prima di Bratislava vengono anche Bucarest, Riga, Belgrado e Tbisili.

Nella emerge vistosamente il primato dell’Estremo oriente, che si prende i : Singapore Changi, Incheon (Corea del Sud), Tokyo e Hong Kong. Al quinto posto lo scalo di Doha in Qatar, e solo sesto il primo aeroporto Europeo, quello di Monaco di Baviera. Nei primi dieci anche altri tre scali europei (ma nessuno americano): London Heathrow, Zurigo e Francoforte. Unico italiano presente nei primi cento è Roma Fiumicino, ottantacinquesimo.

(La Redazione)

–

Foto bts.aero