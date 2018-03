NBS: il Pil della Slovacchia crescerà del 4,2% quest’anno

La crescita economica in Slovacchia dovrebbe attestarsi al 4,2% quest’anno, secondo l’ultima previsione di medio termine della Banca nazionale (NBS), per accelerare nel 2019 al 4,7% e subire poi una flessione al 4% nel 2020. Dari che in confronto alla stima precedente di NBS riducono leggermente le prospettive del PIL per il 2017, in precedenza previste raggiungere una crescita del 4,3%.

Un modesto aggiustamento dovuto, secondo il governatore Jozef Makuch, a prezzi più bassi delle materie prime (in particolare del petrolio) e degli alimentari, e allo sviluppo della domanda estera, oltre che a un potenziale ritardo nell’inizio della produzione del nuovo impianto automobilistico di Jaguar Land Rover nei pressi di Nitra, un fattore chiave della crescita dei prossimi anni, che era stimato per questo autunno.

