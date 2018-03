La Pasqua in Slovacchia con le sue tradizioni

Le tradizioni religiose slovacche legate alla Pasqua si ricollegano naturalmente ai riti pagani di rinascita della primavera. I riti e le usanze popolari che si ripetono da secoli sono piuttosto complesse e sicuramente interessanti per chi vuole conoscere meglio la Slovacchia e la sua gente. La nostra “guida alla Settimana Santa” illustra i diversi usi e tradizioni, ma anche leggende e miti, che erano abituali nella società rurale slovacca nel periodo conclusivo della Quaresima, tra la Domenica delle Palme e il Lunedì dell’Angelo.

Diverse sono le curiosità da scoprire per questo periodo particolare dell’anno, come ad esempio i colori abbinati a due giornate del triduo pasquale, il giovedì e il sabato, momenti “minori” rispetto alla Passione del Venerdì Santo ma tuttavia pieni di significati e con cerimoniali precisi ancora oggi rispettati nei piccoli centri rurali (meno nelle città), soprattutto per quanto concerne le pratiche di preparazione e consumazione dei cibi.

