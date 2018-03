Stop a Uber in Slovacchia

Una sentenza del tribunale distrettuale di Bratislava I ha stabilito a metà febbraio che la società Uber taxi nella capitale della Slovacchia e disattivare la sua app per dispositivi mobili. Lo dice l’Associazione dei tassisti OZKT, che da anni combatte contro un fenomeno che danneggia i taxi regolarmente autorizzati, ora che il verdetto è divenuto esecutivo su denuncia della stessa associazione a gennaio.

Uber, secondo il verdetto, per offrire i suoi servizi agli utenti fa uso di persone e veicoli che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione slovacca, e che invece sono tassativi per i tassisti. Evidente dunque lo svantaggio concorrenziale per questi ultimi, secondo OZKT, che contestava i prezzi molto più bassi offerti dalle automobili affiliate a Uber. Sono stati diversi gli “scioperi” dei taxi a Bratislava, anche contro il comune, per protestare contro la concorrenza sleale di Uber

Essendo già scaduto il termine per l’appello in tribunale, Uber deve smettere immediatamente di fornire i suoi servizi di trasporto con conducente. Nei due anni dal lancio nel paese, sono oltre 100.000 gli utenti registrati con l’applicazione.

(Red)



Illustr. BS/