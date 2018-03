L’Orchestra da Camera Kysucka in concerto mercoledì in Campania

Mercoledì a Gesualdo, comune campano in provincia di Avellino, si terrà un concerto della slovacca Kysucký komorný orchester della città di Čadca (regione di Žilina). In programma nella serata gesualdiana sarà eseguito un omaggio al compositore contemporaneo slovacco Milan Novák (1927), la sua Suite in stile antico (Minuetto, Gavotta, Passepied, Aria e Giga), seguito dal Concerto n. 3 in Sol maggiore per violoncello e orchestra d’archi G 480 (Allegro, Adagio, Allegro) di Luigi Boccherini (1743-1805). In chiusura un’opera di Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), il Concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d’archi, MWV O 4 (Allegro, Adagio, Allegro molto).

L’orchestra slovacca sarà diretta dal maestro Enrico Volpe, che ne è anche direttore stabile, e sarà accompagnata dai solisti Emilio Mottola, violoncello; Liliana Bernardi, violino e Paola Volpe, pianoforte.

Mercoledì 28 marzo, ore 18:30

Chiesa dell’Arciconfraternita del SS. Rosario di Gesualdo (AV)