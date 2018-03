Anche venerdì marce di protesta in molte città della Slovacchia

Nonostante la manifestazione di Bratislava per venerdì 23 marzo fosse stata cancellata, marce e proteste in memoria del giornalista assassinato Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová si sono tenute in diverse città in tutta la Slovacchia, con la convinzione che un maquillage del governo – composto sempre dagli stessi partiti e da gran parte delle stesse facce – non basti per riguadagnarsi la fiducia delle persone. A Nitra si sono riunite circa 2.000 persone sotto lo slogan “Per una Slovacchia dignitosa”, con attori del teatro di Nitra, attivisti civici e rappresentanti della comunità accademica e scientifica. A Zilina erano diverse migliaia i manifestanti che hanno ascoltato interventi di attivisti, artisti, ma anche rappresentanti religiosi. Circa 5.000 persone si sono riunite nel centro di Kosice. Altre proteste si sono svolte a Banska Bystrica, Zvolen, Michalovce, Bardejov, Humenne, Povazska Bystrica, Trencin, Ves, Poprad, Presov, Lucenec, Prievidza, Trnava, Martin, Ruzomberok e in altre città minori.

A Bratislava invece, malgrado la revoca, si è svolto comunque – in tono minore – l’evento che aveva fatto tremare i palazzi per la grande partecipazione popolare, la più vistosa dalla Rivoluzione di velluto. Alcune migliaia di persone si sono riunite nella commemorazione di Jan Kuciak e Martina Kušnírová e hanno marciato su iniziativa degli studenti universitari con l’hastag #niejenamtojedno (#anoiimporta) da piazza Safarik fino a piazza SNP dove hanno acceso candele in memoria della giovane coppia assassinata, chiedendo “elezioni subito”. Oltre 1.000 dei partecipanti hanno poi continuato la protesta davanti all’edificio del Parlamento, dove i deputati avevano già concluso la seduta (sospesa) per la discussione sulla fiducia al nuovo governo. Anche qui, la folla ha scandito la richiesta di elezioni e ha fatto tintinnare le chiavi, con riferimento alla rivoluzione del 1989.

