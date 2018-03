Aeroporto di Bratislava, al via l’orario estivo su 45 destinazioni

L’aeroporto di Bratislava M.R. Stefanik offre per la stagione estiva, inaugurata domenica 25 marzo, 49 linee regolari verso 45 destinazioni in 23 paesi. Per i viaggiatori slovacchi e internazionali saranno a disposizione nove nuove rotte, portando così il numero complessivo di destinazioni raggiungibili con volo di linea diretto al record storico dello scalo in 67 anni di attività. Di queste nove, sei saranno gestite da Ryanair: Malta, Burgas (Bulgaria), Paphos (Cipro), Salonicco (Grecia), Eindhoven (Paesi Bassi) e Dalaman (Turchia). Ci sono poi un nuovo volo giornaliero tra Bratislava e Londra-Luton servito dalla compagnia low-cost ungherese Wizz Air, e un collegamento con Tbilisi della Georgian Airways, una new entry dell’aeroporto di Bratislava.

C’è qualcosa di nuovo anche per l’Italia, una linea per Catania che la compagnia aerea ceca SmartWings lancerà a partire da giugno. E la conferma, anche per l’estate, della nuova linea di Ryanair da e per Bologna, che è stata inaugurata lo scorso ottobre. Vengono intanto confermate le destinazioni turistiche del Belpaese già servite negli anni scorsi: Alghero, Lamezia Terme e Olbia, oltre alle super classiche Milano e Roma.

Qui tutti i voli da e per l’Italia: Alghero (Ryanair), 2 voli a settimana Bologna (Ryanair), 2 voli a settimana Catania (Smartwings), 3 voli a settimana Lamezia Terme (Smartwings), 2 voli a settimana Milano-Bergamo (Ryanair), 4 voli a settimana Olbia (Smartwings), 4 voli a settimana Roma Ciampino (Ryanair), 3 voli a settimana

L’orario estivo dei voli sarà in vigore fino al 27 ottobre, e Ryanair sarà come al solito la “regina” dello scalo con ben 25 delle 49 linee in operazione, davanti a SmartWings che la segue con 11 linee stagionali e Wizz Air con sei collegamenti. In totale saranno otto i vettori aerei a gestire voli di linea su Bratislava: Ryanair, SmartWings, Wizz Air, Czech Airlines, Air Cairo, Flydubai, Pobeda, Georgian Airways.

(La Redazione)

Foto www.bts.aero