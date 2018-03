30 anni fa la ‘Manifestazione delle Candele’, prove di caduta del regime

Il 25 marzo 1988 si svolse la , 6.000 persone che manifestarono pubblicamente a favore dei diritti umani e della libertà religiosa. Si trattò della prima grande espressione popolare di dissenso contro il regime in Cecoslovacchia dopo la repressione del 1968. Quando i comunisti presero il potere nel 1948 cominciarono un’opera di tirannia verso la religione e il clero. Nel 1949 furono adottate dal governo comunista le cosiddette ‘Leggi sulla Chiesa’, che permisero allo stato di assumere pieno controllo delle chiese e decidere sul futuro dei sacerdoti, e lo stesso per gli ordini religioni. I preti che tenevano funzioni religiose senza permesso rischiavano molto grosso.

Chi non si adeguava, preti, monaci o suore, venivano puniti, e dal 1951 ci fu una vera e propria repressione nei confronti di religiosi e religiose cattolici, che vennero condannati a lunghe pene detentive per aver praticato la loro fede. Tra le punizioni più dure vi furono le condanne a vita furono per i vescovi Pavel Gojdic e Michal Buzalka, e una condanna a 24 anni di prigione per il vescovo Jan Vojtassak. Anche le famiglie venivano scoraggiate dal vivere la fede, e assistere alla messa poteva significare limitare le prospettive di lavoro o impedire ai figli di frequentare l’università. I genitori che volevano un’educazione religiosa per i propri figli piccoli venivano minacciati dalle autorità e sul luogo di lavoro.

Dopo 40 anni di oppressione religiosa, il 25 marzo 1988 migliaia di persone scesero per le strade di Bratislava manifestando pacificamente, pregando il Rosario e accendendo candele. Il governo reagì con una risposta dura, e la polizia fu incaricata di disperdere la folla usando manganelli e cannoni ad acqua, e arrestando numerosi dimostranti.

Per celebrare i 30 anni da quella data, una sorta di de profundis per il regime comunista, domenica 25 marzo si terrà un raduno pubblico presso il Memoriale in piazza Hviezdoslav, cui parteciperà anche il presidente Andrej Kiska, che depositerà una corona con l’ex presidente tedesco Joachim Gauck.

Per l’occasione, le emittenti televisive e radiofoniche pubbliche di RTVS in questi giorni diversi programmi per ricordare la manifestazione di 30 anni fa, con documentari, talk show e conferenze.

E intanto gli storici slovacchi al procuratore generale della Repubblica Slovacca per desecretare tutta la documentazione relativa alla dimostrazione delle candele. Ha informato dell’iniziativa uno dei promotori, František Neupauer, attivista dell’associazione civile “Eroi invisibili” (Nenápadní hrdinovia) e iniziatore del Museo dei crimini del comunismo. Gli storici dicono che sebbene tanti documenti siano ormai di dominio pubblico, tutta una serie di carte e altri medium (foto, filmati) importanti sono tutt’ora inaccessibili,nascoste negli archivi della procura. In particolare, Neupauer ha citato il fascicolo d’indagine dell’Ufficio del distretto militare di Bratislava del 1990. Già diversi anni fa gli stessi firmatari, dicono, avevano chiesto alla procura tali documenti, senza ricevere risposta. Una critica contestata dalla procura, che dice che invece le porte della procura sono aperte agli storici dell’Istituto per la memoria della nazione (UPN) quando vogliono.

