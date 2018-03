Stasera a Bratislava la leggenda dell’alpinismo italiano Maurizio Giordani

Maurizio Giordani, guida alpina e scalatore di fama mondiale, è tra gli ospiti di “Hory a mesto”, il Festival di cinema di montagna e degli sport all’aria aperta in corso in questi giorni a Bratislava. Questa sera la sua conferenza sarà uno spaccato della sua carriera in montagna.

Maurizio Giordani – talianska legenda dolomitského lezenia, stále aktívny horský vodca a zároveň priekopník lezenia v… Posted by on

Maurizio Giordani (59 anni) è una leggenda italiana dell’alpinismo dolomitico, ancora attivo come guida alpina e pioniere dell’arrampicata sulle vette delle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Giordani ha praticato anche lo sci e l’arrampicata su ghiaccio, gli piace viaggiare e ha partecipato a oltre 80 spedizioni. È grande amico della leggenda dell’arrampicata slovacca Igor Koller, con il quale ha fatto molte escursioni importanti sulla leggendaria Marmolada, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti, anche chiamato “la regina delle Dolomiti”, su cui Giordani ha scritto tre libri.

Alan Formánek, alpinista e direttore del festival, ha detto che «Maurizio ha avuto fin dall’infanzia passione per le montagne, per l’escursionismo e più tardi per l’arrampicata. A trent’anni divenne guida alpina. Ha al suo attivo diverse scalate delle inospitali pareti settentrionali delle Dolomiti, inedite arrampicate invernali e veloci scalate soliste su tratte impegnative. Molte delle sue ascensioni non sono mai state ripetute da altri». Giordani ha scalato montagne di tutti i continenti, perfino in Nuova Zelanda. Tra le sue spedizioni da ricordare quelle in Patagonia, Karakoram, Ande e Himalaya, dove ha anche dormito oltre gli 8.000 metri di altitudine.

..

Quando: venerdì 23 marzo 2018, ore 20:00

Dove: Bory Mall, Bratislava

Informazioni:

–

Foto Antelao CC0