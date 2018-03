Investimento tedesco a Kezmarok, il prossimo anno 360 nuovi posti di lavoro

Il produttore tedesco di componenti per automobili Mubea la costruzione di una fabbrica nella città di Kezmarok, dove produrrà componenti di trasmissione per le scatole del cambio. La società prevede un investimento di 10 milioni di euro nel Nel parco industriale Kezmarok-Pradiaren, dove stima di creare 360 nuovi posti di lavoro su 3 turni giornalieri. Secondo il piano presentato alle autorità locali, l’edificazione del nuovo impianto dovrebbe avvenire a partire dal terzo trimestre di quest’anno, e si estenderà su una superficie di quasi 13 mila metri quadrati, tre quarti dei quali per la sola produzione, che l’azienda pensa di avviare nella primavera 2019.

Mubea ha già cinque fabbriche in Repubblica Ceca, e la scelta della Slovacchia orientale è dettata dalla volontà di chiedere un contributo governativo per gli investimenti nelle regioni sottosviluppate. Prima di Kezmarok era stata considerata anche Katowice, in Polonia. Mubea, un’azienda che è ancora a conduzione famigliare, ha un fatturato globale di 2 miliardi di euro prodotto da 12 mila dipendenti in 36 stabilimenti.

